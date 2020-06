The following instruments on XETRA do have their first trading day 10.06.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 10.06.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS2189613982 OMV 20/30 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2189614014 OMV 20/23 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2189784288 COBA ANL.20/UNBEFR. BD02 BON EUR N

CA LKY1 XFRA CA5495464060 LUCKY MINERALS EQ00 EQU EUR N

CA 1I8 XFRA IE00B97C0C31 KIBO ENERGY PLC EO -,001 EQ00 EQU EUR N

CA LC8A XFRA US13124Q1067 CALLIDITAS THERAP. AD 1/2 EQ00 EQU EUR N

CA WA4 XFRA US9345502036 WARNER MUSIC GRP CORP.CLA EQ00 EQU EUR N

