The following instruments on XETRA do have their first trading day 10.06.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 10.06.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000CZ45V25 COBA FIX-RESET 20/30 SUB. BD00 BON EUR NCA XFRA BE6322434711 WALLONNE 20/68 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA DE000A1RQDX2 HESSEN SCHA.20/24 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000CZ45V33 COBA OMH VAR BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2UH4 LB.HESS.THR.CARRARA06H/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2UK8 LB.HESS.THR.CARRARA06J/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2UL6 LB.HESS.THR.CARRARA06K/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4ZZ1 LB.HESS.THR. IHS 20/24 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB2CTH0 LBBW MTN OPF 20/26 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000NLB3A82 NORDLB 20/22 BD02 BON EUR NCA XFRA FR0013517059 VEOLIA ENV. 20/32 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA FR0013518024 BQUE POSTALE 20/26FLR MTN BD02 BON EUR NCA XFRA SGXF92110679 SINGAPUR 19/24 BD02 BON SGD NCA XFRA US064159VL70 BK NOVA SCOT 20/25 BD02 BON USD NCA XFRA US26444HAJ05 DUKE EGY FL. 20/30 BD02 BON USD NCA XFRA US559222AV67 MAGNA INTL 20/30 BD02 BON USD NCA XFRA US718546AV68 PHILLIPS 66 20/25 BD02 BON USD NCA XFRA US718546AW42 PHILLIPS 66 20/30 BD02 BON USD NCA XFRA US776743AJ55 ROPER TECHN. 20/30 BD02 BON USD NCA XFRA USU24652AT35 HARLEY DAV.F 20/25 MTN BD02 BON USD NCA XFRA USU51407AB77 L BRANDS 20/25 REGS BD02 BON USD NCA XFRA USU51407AD34 L BRANDS 20/25 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS2131567138 ABN AMRO BK 20/UND. FLR BD02 BON EUR NCA XFRA XS2189592616 ACS,ACT.CONS 20/25 MTN BD02 BON EUR N