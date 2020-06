FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch vor der Veröffentlichung geldpolitischer Beschlüsse der US-Notenbank Fed nur wenig bewegt. Am Morgen fiel der richtungsweisende Euro-Bund-Future geringfügig um 0,03 Prozent auf 173,38 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,31 Prozent. In anderen Euroländern zeigte der Handelsauftakt ebenfalls kaum Kursbewegungen.



Nach Einschätzung von Anleiheexperten der Dekabank liegt der Fokus auf geldpolitischen Beschlüssen der Fed, die am Abend erwartet werden. Am Markt wird nicht damit gerechnet, dass die Zentralbank bei den Maßnahmen im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise nachlegen wird. Allerdings stehen auch Prognosen für die weitere konjunkturelle Entwicklung auf dem Programm. "Interessant werden die neuen Wachstumsprojektionen der Fed sowie die Kommentare zum Aktienmarkt sein", hieß es hierzu im Kommentar der Dekabank.



Bis zur Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse in den USA wird mit einem eher impulsarmen Handel am deutschen Rentenmarkt gerechnet. Es stehen nur vergleichsweise wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Hierzu zählen Daten zur Industrieproduktion in Frankreich im April, die abermals das Ausmaß der konjunkturellen Verwerfungen durch die Corona-Krise aufzeigen dürften./jkr/fba

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de