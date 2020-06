Nur noch 17,12 Euro kostete eine Aktien des Chiphersteller und Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor auf dem Höhepunkt der Coronakrise am 19. März diesen Jahres. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Papiere gegenüber dem "Vorkrisen-Niveau" von ca. 38 Euro innerhalb von nur 19 Handelstagen rund 55 Prozent an Wert verloren. Fast so rasant, wie es mit den Aktien abwärts ging, erholten sich die Aktien in den letzten drei Monaten. Vom Jahrestief ging es 120 Prozent bis auf aktuelle 37,93 Euro aufw..

Den vollständigen Artikel lesen ...