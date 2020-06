Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Rohöl Futures Märkten am Dienstag um 7,3K Kontrakte gefallen ist, während das Volumen um 57,7K Kontrakte einbrach. WTI setzt Konsolidierung fort Der Preise für WTI Rohöl traf um 40 $ pro Barrel auf einen starken Widerstand. Die schwankende Kursentwicklung ging am Dienstag mit einem ...

