NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Besser als befürchtet sei das erste Geschäftsquartal des spanischen Modekonzerns ausgefallen, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Aktuell liefen die Geschäfte zudem weitgehend wie erwartet./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2020 / 07:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2020 / 07:48 / BST



ES0148396007

INDITEX-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de