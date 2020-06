Der Chemikalienhändler Brenntag AG (ISIN: DE000A1DAHH0) wird an diesem Mittwoch seine virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre in Essen abhalten. Die im MDAX gelistete Firma will den Aktionären eine Dividende in Höhe von 1,25 Euro auszahlen. Dies entspricht einer Steigerung um 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr (1,20 Euro). Beim derzeitigen Börsenkurs von 48,73 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei ...

