Hierzu hat Oechsler in seinem Werk in Ansbach eine Flotte industrieller 3D-Drucker vom Typ HP Jet Fusion 5200 installiert. Kunden erhalten so Zugriff auf 3D-Druckteile. Diese sind nach Unternehmensgangaben schneller designt, kostengünstiger und nachhaltiger als bislang. Zudem lassen sich hohe Stückzahlen produzieren. HP stellt dafür 3D-Drucker, BASF liefert die für additive Produktionsverfahren optimierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...