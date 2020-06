Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Merkel und Macron fordern bessere EU-Vorbereitung auf Pandemien

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und die Regierungschefs von vier weiteren EU-Ländern haben die EU-Kommission aufgefordert, sich besser auf Pandemien vorzubereiten. Die chaotische Reaktion der EU auf die Corona-Pandemie habe "Fragen zur Vorbereitung der EU auf Pandemien aufgeworfen" und die Notwendigkeit eines "europaweiten Ansatzes" aufgezeigt - auch mit Blick auf eine mögliche zweite Coronawelle, hieß es am Dienstag in einem Appell an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Der Brief wurde von Merkel und Macron sowie dem polnischen Regierungschef Mateusz Morawiecki, dem spanischen Regierungschef Pedro Sánchez, der belgischen Regierungschefin Sophie Wilmes und der dänischen Regierungschefin Mette Frederiksen unterzeichnet.

Massiver Schwund an Übernachtungsgästen im April

Das Vermietungsverbot an Privatreisende ab Mitte März hat im April voll auf die Zahl der Übernachtungsgäste in Deutschland durchgeschlagen. Mit lediglich 4,3 Millionen Übernachtungen war die Zahl um 89,3 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilte, ist dies der stärkste Rückgang seit Beginn der Zeitreihe 1992. Bereits im März war mit 52,7 Prozent ein drastisches Minus registriert worden.

USA und Russland wollen Abrüstungsgespräche am 22. Juni fortsetzen

Die USA und Russland wollen in zwei Wochen ihre Abrüstungsgespräche fortsetzen. Der russische Vize-Außenminister Sergej Riabkow teilte am Dienstag mit, dass er am 22. Juni in Wien den US-Unterhändler Marshall Billingslea zu diesen Gesprächen treffen werde. Riabkow bezeichnete dies in einer Onlinekonferenz der US-Denkfabrik Council on Foreign Relations als "gute Nachricht". Riabkow sagte allerdings, die neuen Gespräche fänden in einem "sehr düsteren Kontext" statt. Er bezog sich damit auf den Ausstieg der Regierung von US-Präsident Donald Trump aus mehreren Rüstungskontrollabkommen. Der Ball sei nun "in der amerikanischen Seite des Spielfeldes", sagte der russische Vize-Außenminister.

IWF hilft Ukraine mit Darlehen in Höhe von 5 Milliarden Dollar

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hilft der Ukraine im Kampf gegen die Corona-Krise mit Darlehen in Höhe von insgesamt 5 Milliarden Dollar (4,4 Milliarden Euro). Das Exekutivdirektorium der Finanzinstitution gab am Dienstag grünes Licht für das Hilfspaket, wie der IWF in Washington mitteilte. Der Hilfsplan hat eine Dauer von 18 Monaten. Ein Teil der Darlehen in Höhe von 2,1 Milliarden Dollar soll sofort ausgezahlt werden. Die Darlehen sollten neben der Bekämpfung der Pandemie dazu beitragen, dass die Ukraine "gut aufgestellt" sei, damit die Wirtschaft des Landes nach der Corona-Krise wieder wachsen könne, erklärte der IWF.

Brasiliens Regierung veröffentlicht wieder vollständige Corona-Statistik

Nach massiver Kritik hat die brasilianische Regierung wieder eine vollständige Statistik zu den Corona-Infektionen und den Todeszahlen im Land veröffentlicht. In den vergangenen 24 Stunden seien 1.272 Infizierte gestorben, die Gesamtzahl der Sterbefälle habe sich damit auf 38.406 erhöht, teilte das Gesundheitsministerium mit.

Frankreichs Industrieproduktion fällt im April weiter kräftig

Der Einbruch der französischen Industrieproduktion hat sich im April noch verschärft, nachdem bereits im März zweistellige Minusraten verzeichnet wurden. Wie die Statistikbehörde Insee mitteilte, fiel die industrielle Erzeugung - bestehend aus der Produktion im verarbeitenden Gewerbe, im Energiesektor und im Baugewerbe - um 20,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Minus von 18,6 Prozent erwartet.

Chinas Erzeugerpreise brechen im Mai stärker ein als erwartet

Die chinesische Wirtschaft spürt die weltweiten Auswirkungen der Covid-19-Krise mit der schwachen Nachfrage auch im Mai erheblich. Nach Angaben des Nationalen Statistikamtes brach der industrielle Erzeugerpreisindex um 3,7 Prozent zum Vorjahr ein. Im Vormonat lag das Minus bei 3,1 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt für Mai einen Rückgang von 3,2 Prozent erwartet. Der Rückgang des Erzeugerpreisindex im Mai war das stärkste Minus seit mehr als vier Jahren, da die Preise für Rohstoffe und andere Industrieprodukte inmitten der Coronavirus-Pandemie nachgaben.

API-Daten zeigen deutlichen Anstieg der US-Rohöllagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 8,4 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 0,5 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 2,9 Millionen Barrel nach plus 1,7 Millionen eine Woche zuvor.

