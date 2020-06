Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich zur Wochenmitte kaum von der Stelle. Vielmehr präsentiert er sich in umgekehrter Formation zum Dienstag. Nachdem die defensiven Schwergewichte den SMI am Dienstag noch gestützt haben, erweisen sich sich im frühen Handel am Mittwoch als Hemmschuh. Vor den anstehenden Veröffentlichungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...