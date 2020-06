Köln (www.fondscheck.de) - Der Mai stellte insgesamt ein freundliches Umfeld an den Märkten, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Absolute Return (ISIN LU0454070557/ WKN A0YA5P).Die Aktienmärkte hätten ihre Erholung auf breiter Basis fortgesetzt und die Anleihenmärkte hätten eine ruhige Entwicklung aufgewiesen. Der Sauren Absolute Return A habe im Mai eine Wertsteigerung in Höhe von 1,2% erzielt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...