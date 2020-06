10.06.2020 - Die Northern Data AG (ISIN: DE000A0SMU87), einer der weltweit größten Anbieter von High-Performance-Computing (HPC)-Lösungen, informiert den Kapitalmarkt kontinuierlich über die Unternehmensentwicklung. Dasss mag einigen zuviel Information sein, aber Northern ist ein Unternehmen, welches gerade in neue Dimensionen wächst oder versucht zu wachsen und steht an wichtigen Weichenstellungen. Mit einem - prognostizierten Sprung in Umsatz und EBITDA von 2019 auf 2020, der in Prozenten kaum zu fassen ist ( von 10 Mio. EUR auf 120-140 Mio. EUR, später mehr dazu). Heute gab es eineWasserstandsmeldung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...