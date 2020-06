Heute Abend wird die US-Notenbank Federal Reserve die Märkte und Anleger über ihren weiteren geldpolitischen Kurs aufklären. Auch die USA sind durch die Corona-Krise nun beim Nullzins angekommen. Bislang aber gab es an der Wall Street durch Aktien eine Ausweichmöglichkeit für Rendite suchendes Kapital. Die Technologiebörse Nasdaq ist nicht ohne Grund auf einem Allzeithoch. Was aber passiert, sollten die Kurse an der Wall Street ins Rutschen kommen? Dann erwachen amerikanische Anleger wie die Europäer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...