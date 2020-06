Hamburg (ots) - Vitalpilze für ein starkes Immunsystem und gesundes Herz-Kreislauf-SystemGutes noch besser machen: Die beliebten Vitalpilze MYKOFIT® Reishi und MYKOFIT® Cordyceps von vita7 gibt es jetzt in einer lichtgeschützten Braunglasverpackung. So sind die Produkte noch umweltfreundlicher, stärken das Immunsystem und liefern Energie.Reishi: Ein starkes Immunsystem ist wichtiger denn je"In der Corona-Krise wird uns sehr bewusst, dass die Gesundheit die wichtigste Basis unseres Lebens ist. Die Natur hat viel zu bieten, was uns hilft das Immunsystem zu stärken", sagt Uta Dinglinger, Gründerin von vita7. Vitalpilze werden seit Jahrtausenden zu Heilzwecken verwendet. Der Reishipilz beispielsweise schützt das Herz-Kreislauf-System, ist wichtig für eine gesunde Leberfunktion, hat eine antibakterielle und antivirale Wirkung und lindert Atemwegserkrankungen. Zudem wirkt er entspannend und beruhigend.Cordyceps: mehr Energie, mehr LeistungDer Cordyceps-Vitalpilz wird auch Raupenpilz genannt und wirkt vor allem durchblutungssteigernd. Er erhöht den Sauerstoffgehalt im Blut, sorgt so für eine optimale körperliche Leistungsfähigkeit und erhöht die Ausdauer. Der Cordyceps-Vitalpilz ist ein echter Energybooster für (sportlich) aktive Personen und unterstützt die Regeneration optimal. Zudem steigert er die Libido, wirkt Müdigkeit und Depressionen entgegen und hat eine Anti-Aging-Funktion, da er das Energielevel der Zellen erhöht und die Widerstandsfähigkeit der Haut stärkt.Laborgeprüft und ohne SchadstoffeDie MYKOFIT®-Produkte werden in Europa hergestellt und sind frei von jeglichen Hilfs- oder Zusatzstoffen. vita7 verwendet dazu ausschließlich laborgeprüfte und schadstofffreie Vitalpilze, die nach strengen europäischen Biorichtlinien angebaut werden. Für die Herstellung wird ausschließlich das nährstoffreiche und hervorragend bioverfügbare Pulver der Vitalpilze genutzt. Dieses wird vorsichtig geerntet, ohne Hitzeeinwirkung schonend getrocknet und fein vermahlen. So bleiben Enzyme, Proteine und Polysaccharide erhalten. In der neuen ansprechenden Apothekengläsern sind die Vitalpilze MYKOFIT® Reishi und Cordyceps die optimalen Begleiter für ein gesundes und vitales Leben.MYKOFIT® Reishi und MYKOFIT® Cordyceps von vita7 jetzt bestellen auf greenist.de (https://www.greenist.de/vita7/bio-birkenwasser-natur?c=117) und bei denn's Biomarkt.Preis: 29,95 EUR pro Monatspackung (180 vegane Kapseln I 90 g)Über vita7"Natürliche Gesundheit - für einen Körper in Balance" - dafür steht vita7. Das Unternehmen produziert pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel nach dem clean label Prinzip, die mit einem hohen Bioanteil, einer hohen Bioverfügbarkeit und wirksamen sekundären Pflanzenstoffen überzeugen.Pressekontakt:vita7 GmbHHagedornstr.20149HamburgTel.: 0178/777744Mail: piontek@vita7.deWeb: www.vita7.deOriginal-Content von: vita7 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136647/4619083