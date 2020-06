Hamburg (ots) - Mit dem Beginn der Corona-Krise standen viele Unternehmen plötzlich vor der Schwierigkeit, sowohl den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten, als auch parallel Mitarbeitende, Kunden und Dienstleister regelmäßig auf dem Laufenden zu halten. Doch gerade in schwierigen Zeiten besteht bei allen Beteiligten ein erhöhtes Bedürfnis an Orientierung, Aufklärung und Information. Welche Kanäle und Methoden eignen sich, um auch in Krisensituationen zügig und umfassend zu kommunizieren? Von welchen Faktoren hängt eine gelungene interne und externe Kommunikation ab?Die MW Media Workshop GmbH unterstützt Kommunikationsverantwortliche bei ihrer Arbeit mit kurzweiligen und interaktiv gestalteten Webinaren, damit diese sich schnell, kompakt und vor allem ortsunabhängig Know-how für ihren Berufsalltag aneignen können. Gemeinsam mit seinen externen Referent*innen hat der Hamburger Weiterbildungsanbieter Online-Formate entwickelt, die Interessierten in einem abwechslungsreichen Mix aus Impulsvorträgen, Diskussion und Zusammenarbeit Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um PR, Marketing und Pressearbeit in Krisenzeiten geben.Eine Auswahl der Webinare finden Interessierte hier:Webinar: Interne Kommunikation in Krisenzeiten (https://www.media-workshop.de/seminar/interne-kommunikation-webinar)Webinar: Express-Wissen Krisenkommunikation (https://www.media-workshop.de/seminar/krisenkommunikation-webinar)Webinar: Change-Kommunikation (https://www.media-workshop.de/seminar/change-webinar)Webinar: Texten in der Krise (https://www.media-workshop.de/seminar/texten-in-der-krise-webinar)Webinar: Online arbeiten in Post-Corona-Zeiten (https://www.media-workshop.de/seminar/online-arbeiten-webinar)Webinar: Digitale Kommunikation mit Microsoft Teams, Zoom und Webex (https://www.media-workshop.de/seminar/digitale-kommunikation-webinar)Webinar: Beschwerdemanagement (https://www.media-workshop.de/seminar/beschwerdemanagement-webinar)Das gesamte Fortbildungsprogramm finden Weiterbildungsinteressierte unter www.media-workshop.de/seminare (https://167904.seu2.cleverreach.com/cp/48548236/0a256ff41-1fdcnge)Über das Fortbildungsprogramm der MW Media Workshop GmbH:Die MW Media Workshop GmbH ist ein zertifizierter Bildungsanbieter und zählt in der Kommunikationsbranche seit 2001 zu den führenden Anbietern beruflicher Weiterbildung. Das praxisnahe Seminarprogramm ist speziell entwickelt für Fachleute aus den Bereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, PR sowie Unternehmenskommunikation. Ein hoher Praxisanteil, kleine Teilnehmergruppen und kontinuierliche Evaluation sichern die Qualität der Seminare und Webinare. Neben den offenen Fortbildungsprogramm werden auch maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen, Trainings und Coachings für die Kunden konzipiert. Die Referenten der Zertifikatskurse sind externe und unabhängige Experten, die ihr Wissen mit Beispielen aus ihrem Arbeitsalltag, langjähriger Trainererfahrung und zeitgemäßer Methodik vermitteln. Bis heute haben über 16.500 Kommunikationsfachleute und Führungskräfte aller Branchen an den offenen Veranstaltungen und Inhouse-Schulungen teilgenommen. Die Zertifizierung der GmbH erfolgte durch den Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels "Geprüfte Weiterbildungseinrichtung".Pressekontakt:Pressekontakt: MW Media Workshop GmbHSeminare // Trainings // CoachingsNicole von AspernTelefon: +49 40 2263 9660presse@media-workshop.deOriginal-Content von: MEDIA WORKSHOP, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104299/4619098