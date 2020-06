BERLIN, 10. Juni (WNM/Amt für Statistik Berlin-Brandenburg) - In Berlin starben in den ersten 19 Kalenderwochen dieses Jahres 706 Personen weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das entspricht einem Rückgang von 5,0 Prozent. Dabei ist fast das gesamte bisherige Jahr 2020 von niedrigeren Sterbefallzahlen als 2019 geprägt. In den Kalenderwochen 13 bis 15 übertrafen die Sterbefallzahlen das Vorjahresniveau um insgesamt 90 Personen (+4,3 Prozent). Ab Kalenderwoche 16 liegen die eingegangenen ...

