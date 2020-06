Rödermark (ots) -- Deutschlands größter Spitzenhersteller produziert seit April einzigartige Gesichtsmasken aus Restmengen- Unternehmen überwältigt von der hohen Nachfrage- Mittlerweile auch Kollektion von Baumwollmasken für Kinder und Jugendliche aufgelegt Feinste Spitze für Dessous, Strümpfe, Oberbekleidung & Co. - normalerweise liefert CHANTY, Deutschlands größter Spitzenhersteller mit Sitz in Rödermark (Hessen), hochwertigste Materialien, made in Germany, an Wäschehersteller weltweit. Doch angesichts der Corona-Pandemie hat das Unternehmen aus der Not eine Tugend gemacht und innerhalb kürzester Zeit eine Kollektion kunstvoll gefertigter Gesichtsmasken aus Spitze auf den Markt gebracht, die nicht nur Style in das neue "Must-Accessoire" der Deutschen bringt, sondern durch die Verwertung von Restmengen auch der Umwelt zugute kommt. Mittlerweile haben sich die Masken zu absoluten Rennern entwickelt - bereits 15.000 Träume aus Spitze in unterschiedlichsten Farben und Designs wurden verkauft. Wer auch ein Exemplar haben möchte, sollte aufgrund der Produktion der Masken ausschließlich aus Restmaterialien nicht zu lange warten. Denn jedes Design ist dadurch quasi eine Limited Edition und nur erhältlich, bis der entsprechende Stoff aufgebraucht ist.Matthias Hartmann, Geschäftsführer der CHANTY Spitzenfabrik, ist überwältigt: "Als wir die Idee hatten, mit unseren Spitzenstoffen etwas stylishe Abwechslung in das Masken-Einerlei zu bringen, hätten wir nie für möglich gehalten, welch eine Welle das auslöst und dass wir damit unsere Produktion so gut auslasten können. Wir wollten einfach zeigen, dass man auch bei der Wahl seiner Gesichtsmaske Stilbewusstsein zeigen kann. So kann jeder seine Maske mit Freude tragen und muss sie nicht nur als Notwendigkeit betrachten."Die perfekte Maske für jedes OutfitPurple, Flowery Field, Gentle Shimmer - die zweilagigen Spitzenmasken werden größtenteils am deutschen Standort in Rödermark liebevoll genäht und zeichnen sich durch wunderschöne Farben, kunstvolle Verarbeitung, feinste Materialien und hohen Tragekomfort aus. Die Accessoires sind bei 60 Grad waschbar, dadurch häufig verwendbar und somit perfekt für jeden Anlass geeignet, von Büro über Shopping bis hin zu Sport und Freizeit. Die One-Size-Masken sind für Euro 7,95 Euro direkt im Onlineshop erhältlich, die ersten der über 30 unterschiedlichen Modelle sind allerdings schon ausverkauft. Darüber hinaus gibt es auch Baumwollmodelle in unterschiedlichen Größen.Eigene Baumwollkollektion für Kinder und JugendlicheDamit auch die Jüngsten Freude am Tragen von Masken haben, hat CHANTY eigens eine Baumwollkollektion für Kinder von 6 bis 9 und Teenager von 10 bis 15 Jahren kreiert. Die Modelle kommen in klassischen Farben wie Fuchsia, Dark Blue oder Orange daher und eignen sich perfekt für den Start in den neuen deutschen Alltag - von Freizeit bis Schule.60 Jahre Tradition, made in GermanyDie CHANTY Spitzenfabrik gehört nicht nur zu den traditionsreichsten deutschen Herstellern feinster Spitze, sondern ist auch der größte. 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter produzieren feinste Materialien für namhafte Wäschehersteller in Deutschland und rund um den Globus. Matthias Hartmann: "Unsere Kunden schätzen die Qualität aus Deutschland, die wir hier in Rödermark produzieren. Dass wir als klassischer B2B-Hersteller mit unseren charmanten Kreationen nun auch einen kleinen Hype im Endkundengeschäft auslösen und so vielen Menschen diese besondere Zeit etwas versüßen konnten, freut uns natürlich sehr."Alle Produkte sind im Onlineshop unter www.shopchantylace.com (http://www.shopchantylace.com) erhältlich.Pressekontakt:PressekontaktDeutscher Pressestern®Bierstadter Str. 9 a65189 Wiesbadenwww.deutscher-pressestern.deLeona PawlikE-Mail: l.pawlik@public-star.deTel.: +49 611 39539-17Original-Content von: Chanty Spitzenfabrik GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145021/4619150