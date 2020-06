Semper idem Underberg AG: Michael Söhlke wird CFO der Semper Idem Underberg AGDGAP-News: Semper idem Underberg AG / Schlagwort(e): Personalie Semper idem Underberg AG: Michael Söhlke wird CFO der Semper Idem Underberg AG10.06.2020 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Der Aufsichtsrat der Semper Idem Underberg AG hat Michael Söhlke mit Wirkung zum 1. Juli 2020 als neuen Chief Financial Officer berufen. Er folgt auf Ralf Brinkhoff, der das Unternehmen nach langjähriger erfolgreicher Tätigkeit verlassen wird.Michael Söhlke kommt von der MediaMarktSaturn Retail Group, wo er zuletzt als Chief Financial Officer der MediaMarkt-Saturn Holding Nederland BV tätig war. Er hatte zuvor mehrere Managementpositionen innerhalb der Metro AG sowie bei der Franz Haniel & Cie GmbH inne."Aufsichtsrat und Vorstand freuen sich sehr, mit Michael Söhlke einen versierten und überaus kompetenten Experten mit umfangreichen Kenntnissen im Finanzbereich und mit internationalen Handelserfahrungen gewonnen zu haben. Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass der Vorstand in der neuen Zusammensetzung hervorragend aufgestellt ist, um die Semper Idem Underberg AG erfolgreich weiterzuentwickeln", so Dr. Tobias Bürgers, Aufsichtsratsvorsitzender der Semper Idem Underberg AG.Michael Söhlke übernimmt die Ressorts Finanzen, Controlling, IT, Einkauf, Produktion, Logistik und Personal. Herr Söhlke ist Diplom-Kaufmann der Universität Duisburg-Essen und besitzt einen Master of Business Administration der Indiana University of Pennsylvania.Der bisherige CFO, Diplom-Volkswirt Ralf Brinkhoff hat sich im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat, dem Vorstand und der Familie entschieden, seine operative Tätigkeit zum 05.07.2020 zu beenden, um sich neuen Herausforderungen zu stellen.Zu Herrn Brinkhoffs großen Verdiensten gehört unter anderem die Platzierung mehrerer Unternehmensanleihen zuletzt im November 2019 über 60 Mio. Euro. Seit seinem Amtsantritt im Jahre 2012 hat Herr Brinkhoff die Entwicklung von Underberg maßgeblich mitgestaltet. Aufsichtsrat, Vorstand und die Familie Underberg danken Herrn Brinkhoff für seine Leistungen, die er mit hoher Fachkompetenz und großem Engagement für das Unternehmen erbracht hat, und wünschen ihm privat sowie beruflich alles Gute.10.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Semper idem Underberg AG Hubert-Underberg-Allee 1 47495 Rheinberg Deutschland Telefon: +49 2843 920-0 Fax: +49 2843 920-441 E-Mail: services@underberg.com Internet: www.semper-idem-underberg.com ISIN: DE000A2LQQ43, DE000A11QR16, DE000A13SHW9, DE000A2YPAJ3 WKN: A2LQQ4, A11QR1, A13SHW, A2YPAJ Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1066737Ende der Mitteilung DGAP News-Service1066737 10.06.2020