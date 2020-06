FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch gestiegen und hat damit an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Nachdem sich die Gemeinschaftswährung am Morgen nur wenig bewegt hatte, legte sie im Vormittagshandel zu und erreichte ein Tageshoch bei 1,1376 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag deutlich niedriger auf 1,1294 Dollar festgesetzt.



Marktbeobachter sprachen von einer breitangelegten Dollar-Schwäche vor geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed, die dem Eurokurs im Gegenzug Auftrieb verlieh. Die Beschlüsse der Zinssitzung der Fed werden am Abend erwartet. Am Markt wird nicht damit gerechnet, dass die Fed bei den Maßnahmen im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise nachlegen wird. Allerdings dürften Prognosen der Fed zur weiteren konjunkturellen Entwicklung in den USA stark beachtet werden.



Schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone konnten die Gemeinschaftswährung am Vormittag nicht belasten. In Frankreich ist die Industrieproduktion drastisch eingebrochen. Die am Morgen veröffentlichten Kennzahlen zeigen einmal mehr das Ausmaß der konjunkturellen Verwerfungen im April, dem Höhepunkt der Corona-Krise in der Eurozone. Am Devisenmarkt wird aber mittlerweile verstärkt auf eine Erholung der Wirtschaft spekuliert, wobei die extrem schwachen Daten aus dem April kaum mehr beachtet werden./jkr/fba

