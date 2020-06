"Die Finanz- und Ertragslage des HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Konzerns (ISIN: DE0006083405) wird sich nach Einschätzung des Vorstands im ersten Quartal (1. März bis 31. Mai 2020) deutlich positiv entwickeln", so hieß es noch Mitte Mai. Und jetzt ist die Katze aus dem Sack: Gestern Abend meldete man rekordmäßige Umsatzsteigerungen von 17,8% auf 1.577 Mio. EUR (Vj. 1.338,4 Mio. EUR) und ein adjusted EBIT -Plus von annähernd 80% (78%) auf ca. 173 Mio. EUR(Vj. 96,9 Mio. EUR). WIE SO ETWAS GEHT? Wohlgemerkt das Q1 startete bei Hornbach am 1.03.2020 wenige Tage vor den Corona-Shut-Downs. "Grund für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...