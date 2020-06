FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Hellofresh von 40 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kochboxenversender präge seine bislang kurze Unternehmenshistorie mit stetig positiven Überraschungen, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das unerwartet starke Wachstum habe sich im ersten Quartal fortgesetzt./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2020 / 06:06 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A161408

