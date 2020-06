Berlin (ots) - Die Ergebnisse einer deutschlandweiten Befragung von 3.048 Patienten in 24 orthopädischen Rehakliniken liegen vor. Patientinnen und Patienten mit chronischen Rückenschmerzen, einem neuen Kniegelenk oder einem Hüftgelenkersatz wurden jeweils zu Beginn und Ende der Reha gebeten, den Gesundheitszustand zu beurteilen. Auch die behandelnden Ärzte wurden befragt. Die Ergebnisse zeigen, wie erfolgreich die Reha für die Patienten war und letztendlich auch, wie gut eine Rehaklinik ist.Ein Team des Vergleichsportals Qualitätskliniken.de (https://www.qualitaetskliniken.de/), des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE (https://www.uke.de/kliniken-institute/institute/institut-und-poliklinik-f%C3%BCr-medizinische-psychologie/index.html)), der Deutschen Rentenversicherung (DRV) und weiterer Experten haben den bundesweiten Test durchgeführt. Genutzt wurden wissenschaftlich geprüfte und international vergleichbare Fragebögen zur Messung der Ergebnisqualität von medizinischen Behandlungen. Insbesondere wurde darauf geachtet, dass Aussagen über die häufigsten Indikationen in der orthopädischen Reha möglich sind: chronischer Rückenschmerz, Kniegelenkersatz und Hüftgelenkersatz.Mit der Veröffentlichung bei Qualitätskliniken.de erhalten Patienten Zugriff auf die Ergebnisse der Studie. Patienten und niedergelassenen Ärzten ist es so möglich, geeignete Rehakliniken für orthopädische Erkrankungen zu finden. Alle Ergebnisse sind online bei Qualitätskliniken.de (https://www.qualitaetskliniken.de/reha/orthopaedische-rehakliniken/test-2020) abrufbar.Die Fragebögen wurden durch das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf ausgewertet. Um faire und vergleichbare Ergebnisse zu erlangen, wurden Aspekte wie der Schweregrad der Erkrankung oder das Alter der Patienten berücksichtigt. Nur Rehakliniken, von denen ausreichend viele Patienten befragt werden konnten, sind in die Auswertung eingeflossen. Ziel der vergleichenden Auswertung ist es, den Austausch zwischen den Rehakliniken zu fördern und voneinander zu lernen. Alle Einrichtungen, die sich dem Vergleich bei Qualitätskliniken.de stellen, haben sich intensiv mit den eigenen Behandlungsprozessen auseinandergesetzt und behandeln nach höchsten medizinischen Standards.Zur Meldung, Studienbericht und Pressefotos (https://www.qualitaetskliniken.de/pressemitteilungen/orthopaedische-rehakliniken-im-test/)Pressekontakt:Annabelle NeudamTel.: +49 (0)30 - 32 50 36 50E-Mail: a.neudam@qualitaetskliniken.deOriginal-Content von: 4QD - Qualitätskliniken.de GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131969/4619301