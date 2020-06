Vita Cola ist seit 1. April mit neuen Mehrweg-Individualflaschen im Handel unterwegs. Owens-Illinois, Inc. (O-I) fertigt die 0,33 Liter-Individual-Flasche im Werk in Holzminden. Die nachhaltige Verpackung im handlichen, robusten Design basiert auf Trends im Bereich Convenience, Bedürfnissen der Gastronomie und einer jugendlichen Zielgruppe. Von den ersten Gesprächen bis zur Übergabe der ersten Flaschen von O-I an Vita Cola verging rund ein Jahr. Am Anfang der Entwicklung der Mehrweg-Flasche stand eine Studie zu Wettbewerbern und der eigenen Unternehmensgeschichte. Es folgten Rendering, Vorauswahl ...

