Der Bernecker Börsenkompass versteht sich nicht als Einbahnstraße. Wir arbeiten gerne interaktiv. Soll heißen: Sie als Abonnent sind Teil des Produkts und arbeiten mit, den Service in Ihrem Sinne zu gestalten und zu verbessern. Das klappt erfahrungsgemäß am besten, wenn Sie Ihre Wünsche, Anregungen und Fragen an uns herantragen. Das haben Sie in den letzten Wochen wieder zahlreich getan. Unten finden Sie unsere Antworten auf Ihre Fragen.

Ein kleiner Hinweis vorab: Unsere Schwerpunkte sind Aktien, Devisen und Rohstoffe. Bitte sehen Sie uns nach, dass wir keine Empfehlungen zu Anlageprodukten geben, die nicht zu unserem Investmenthorizont gehören. Der Hintergrund ist ganz einfach: Wir konzentrieren uns auf das Geschäft, das wir beherrschen und geben nur dann eine Einschätzung zu einem Investment ab, wenn wir mit dem Metier vertraut sind.

1) Beyond Meat erlebt gerade den nächsten Schub. Zeit für Gewinnmitnahmen?

Genau so hatten wir uns das vorgestellt. Gerade einmal vier Wochen hat es gedauert und wir liegen mit unserem Engagement schon 20 Prozent im Plus. Das Unternehmen, das mit Fleischersatz-Produkten sein Geld verdient, ist weitgehend unbeschadet durch die Corona-Krise gegangen. Man konnte sogar von einem deutlichen Angebotsrückgang in der US-Fleischproduktion profitieren. Die Begeisterung der Anleger ist weiterhin ungebrochen, was unter anderem auch daran liegt, dass es Beyond Meat spielend gelingt, nicht nur auf den angestammten Märkten neue Kunden zu gewinnen, sondern auch die internationale Expansion im Eiltempo voranzutreiben. Dank eines Deals mit Yum China wird man zukünftig auch in zahlreichen Fast Food-Restaurants in China präsent sein. Eine Kooperation mit Starbucks rundet den positiven Eindruck stimmig ab.

Überhitzung ist bei einer Aktie wie dieser immer ein Thema. Die Volatilität wird überdurchschnittlich hoch bleiben. Wir sind weiterhin an Bord, sichern unsere Position allerdings mit einem Stop-Loss-Limit bei 139,50 Dollar ab. Das Kursziel von 200 Dollar halten wir weiterhin für absolut realistisch.

2) Wie beurteilen Sie das Thema Investments in Wasserstoff-Aktien?

ISIN: DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, US2605661048, US6311011026, US08862E1091, DE0008232125

