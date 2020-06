Am Schweizer Aktienmarkt halten die Umschichtungen der vergangenen Tage weiter an.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt halten die Umschichtungen der vergangenen Tage weiter an. Entsprechend werden die Gewinner vom Vortag zur Wochenmitte ans Index-Ende durchgereicht, während die gestrigen Verlierer verstärkt gesucht werden. Händler werden denn auch nicht müde zu betonen, dass die Kursgewinne mittlerweile seit vielen Wochen anhalten und sich die wichtigsten Indizes langsam ihren...

Den vollständigen Artikel lesen ...