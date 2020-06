In den Urlaubsregionen Rügen und Fischland-Darß-Zingst wurden zwölf neue Ladesäulen in Betrieb genommen. Im kommenden Jahr soll noch eine Schnellladesäule errichtet werden. Die formelle Eröffnung der neuen Ladesäulen fand in dieser Woche in Putbus am Circus statt, wegen der Corona-Beschränkungen nur im kleinen Rahmen "mit geladenen Gästen aus Politik und Wirtschaft", wie es in der Mitteilung der Stadtwerke ...

