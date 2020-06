BERLIN (Dow Jones)--Unter Leitung des Energieversorgers Eon SE ist das erste vom Bund geförderte "Reallabor der Energiewende" in die Umsetzung gegangen. Das sogenannte SmartQuart-Projekt will drei Orte in sich und miteinander vernetzen und weitgehend klimaneutral machen. In den Städten Essen und Bedburg in Nordrhein-Westfalen sowie Kaisersesch in Rheinland-Pfalz sollen bis Ende 2024 neue Lösungen für energieoptimierte Quartiere entwickelt werden, wie der Dax-Konzern mitteilte.

Ziel sei es, den Einsatz fossiler Energieträger weitgehend überflüssig zu machen, vor allem durch CO2-Einsparungen in den sehr emissionsintensiven Sektoren Wärme und Verkehr. Dafür werden insgesamt mehr als 60 Millionen Euro investiert. Ein Zuschuss kommt vom Bundeswirtschaftsministerium, bis 2022 sind im Rahmen des Programms jährliche Fördermittel von bis zu 100 Millionen Euro vorgesehen. Es handle sich um ein Format, das "gute Lösungen für die Umsetzung der Energiewende erarbeitet", erklärte Wirtschaftsstaatssekretär Andreas Feicht (CDU) anlässlich des SmartQuart-Auftakts.

Das Entwickler-Konsortium besteht neben Eon aus den neun weiteren Projektpartnern gridX GmbH, Hydrogenious LOHC Technologies GmbH, der RWTH Aachen, den Städten Essen und Bedburg und der Verbandsgemeinde Kaisersesch, der Viessmann Werke GmbH. Assoziierte Partner sind die RWE Power AG und H2 MOBILITY Deutschland GmbH.

June 10, 2020

