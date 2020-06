Laut den Analysten der Commerzbank sollten sowohl der Platin- als auch der Palladiumpreis steigen, Palladium dabei aber weiterhin einen deutlich höheren Preis erzielen. In ihrem Bericht gehen die Experten davon aus, dass Platin mit dem Goldpreis steigen wird, während Palladium von einer Erholung der Automobilnachfrage profitieren sollte. Beide Edelmetalle werden in Katalysatoren verwendet, doch Palladium habe in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...