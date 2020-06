++ Europäische Märkte fallen nach den OECD-Prognosen ++ DE30 testet 12.600-Punkte-Marke ++ Cerberus will zwei Sitze im Vorstand der Commerzbank (CBK.DE) ++Die europäischen Aktienmärkte eröffneten am Tag des Fed-Zinsentscheids höher. Die schwachen Prognosen der OECD gaben den Bullen jedoch einige Zweifel. Die wichtigsten Indizes aus Europa werden nahe den gestrigen Schlusskursen gehandelt. OECD erwartet starken Rückgang des weltweiten BIP in diesem Jahr Die OECD hat heute die aktualisierten Prognosen für die Weltwirtschaft veröffentlicht. Die vorherige Prognose wurde im März veröffentlicht und wies auf ein BIP-Wachstum von 2,4% im Jahr 2020 hin. Die Organisation prognostiziert nun für dieses Jahr einen Rückgang der Weltwirtschaft um 6%. Sollte jedoch eine zweite Welle von Covid-19-Infektionen auftreten, könnte ...

