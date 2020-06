Die Aktie des indischen Mischkonzerns steht nahe ihrem Allzeithoch bei 1.617 Indische Rupien (18,8 Euro). In den vergangenen Tagen hat Reliance diesen markanten Widerstand mehrfach testen können, doch so ganz gelingen will der Sprung noch nicht. Derweil bleiben Analysten weiterhin optimistisch für die Aktie.Nach Angaben der Economic Times bekräftigt der indische Finanzdienstleister Angel Broking seine Kaufempfehlung für Reliance mit einem Kursziel von 1.748 Rupien. Zur Begründung hieß es, Reliance ...

