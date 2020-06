In einer bis dato relativ ruhigen Handelswoche entwickeln sich die Ölpreise an den internationalen Börsen seitwärtsgerichtet. Rohöl (Brent) hält sich dabei knapp über der Marke von 40 Dollar je Barrel. Die Inlandspreise für Heizöl vollziehen den Seitwärtstrend nach und nach den Anschlägen von gestern geht es heute geringfügig bergauf. Insgesamt bleiben die Heizölpreise in unmittelbarer Nähe des Anfang ...

