Nachdem die Beyond Meat-Aktie aus ihrem diesjährigen Abwärtstrend verlaufend um 110,00 US-Dollar dynamisch ausgebrochen ist, wurde ein kleineres Kaufsignal in Richtung der markanten Hürde zwischen 136,27 und 140,00 US-Dollar aktiviert. Dieses Ziel konnte der Wert nach der letzten technischen Besprechung vom 7. Mai 2020: "Beyond Meat: Fleischersatznachfrage legt deutlich zu" erfolgreich absolvieren. Nach einer zwischengeschalteten Konsolidierung zurück auf 120,00 US-Dollar nahm Beyond Meat wieder Anlauf und erklomm die nächste Zielmarke von rund 160,00 US-Dollar. Mit der Überwindung der einstigen Hürde zwischen 136,27 und 140,00 US-Dollar wurde jedoch zeitgleich eine mittelfristige Weichenstellung für eine bullische Ausgangslage gestellt.

