Baden-Baden (ots) - SWR Doku über Lebensart und Ökosystem im größten Kanton der Schweiz / Sonntag, 14. Juni 2020, 20:15 Uhr im SWR FernsehenGraubünden ist der größte Kanton der Schweiz und übertrifft mit 2.100 Metern Durchschnittshöhe viele andere Regionen der Alpen. Der Rhythmus der Natur bestimmt das Leben der Menschen. Gefahren wie Lawinen oder Steinschlag lehren sie Bescheidenheit und Respekt im Umgang mit der Natur. In den abgelegenen Hochtälern haben viele Bewohner*innen ihre eigene Sprache bewahrt: das Rätoromanische. Der 90-minütige Film von Verena Schönauer begibt sich auf eine Reise durch Graubünden und entdeckt neben einem einzigartigen Ökosystem auch die Bündner Lebensart.Sendung"Graubünden - Wo die Schweiz den Himmel berührt" am Sonntag, 14. Juni 2020, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Der Film ist ab dem Sendetag für ein Jahr in der ARD Mediathek unter ardmediathek.de und auch auf dem SWR Youtube Kanal abrufbar.