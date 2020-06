Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

OECD senkt wegen Corona BIP-Prognosen massiv - Risiko 2. Welle

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat ihre Prognosen wegen der sich global ausgebreiteten Coronavirus-Pandamie massiv nach unten korrigiert. Zwar werde es im kommenden Jahr eine Erholung geben, die jedoch vergleichsweise verhalten ausfallen werde. Dabei hat die in Paris ansässige Organisation zwei mögliche Szenarien zugrunde gelegt - neben einer zunehmenden Kontrolle des Virus auch eine zweite Welle im weiteren Jahresverlauf. Das globale Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte danach in diesem Jahr um 6,0 Prozent schrumpfen, bei einer zweiten Welle sogar um 7,6 Prozent. Im März, als lediglich erste Auswirkungen der Pandemie spürbar waren, hatte die OECD in einem günstigen Szenario noch ein Wachstum von 2,4 Prozent für möglich gehalten, bei einem ungünstigen Verlauf 1,5 Prozent. Die stärksten Einbrüche innerhalb der G20 lokalisiert die OECD in Großbritannien, Frankreich und Italien mit Rückgängen im günstigen Fall von 11,5 bzw 11,4 bzw 11,3 Prozent und bei einer zweiten Welle von jeweils rund 14 Prozent. Die Schätzung für Frankreich und Italien drückt auch drastisch auf die Erwartung für die Eurozone insgesamt mit minus 6,0 bzw 7,6 Prozent.

OECD: Deutschland steht vor einer tiefen Rezession

Deutschland steht nach Einschätzung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) als Folge der Corona-Pandemie vor einer tiefen Rezession, sein Gesundheitssystem hat sich aber als gut gerüstet erwiesen und die Folgen bislang gemildert. Sollte es zu einer zweiten Covid-19-Welle mit spürbaren Beschränkungen kommen, würde das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im laufenden Jahr um 8,8 Prozent sinken. Klingt die Pandemie bis Sommer tatsächlich ab, sei immer noch ein BIP-Rückgang von 6,6 Prozent zu erwarten. Vor drei Monaten waren die Pariser Wirtschaftsforscher noch von plus 0,8 Prozent für 2020 sowie plus 1,2 Prozent im Jahr darauf ausgegangen. Jetzt rechnen sie für 2021 mit Wachstumsraten von 5,8 bzw bei einer Neuauflage der Virusgegenmaßnahmen von lediglich 1,7 Prozent.

OECD-Frühindikator zeigt starke Abschwächung bei zarter Erholung

Der Frühindikator der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) deutet weiterhin auf eine starke Abschwächung der Wirtschaftsaktivität in seinen Mitgliedsstaaten. Allerdings hat sich der Indikator im Mai für den gesamten OECD-Raum - auf niedrigem Niveau - auf 95,7 Punkte von 94,2 im April leicht verbessert. Zu Jahresbeginn lag er noch bei 99,5. Ausnahme unter den untersuchten Länder ist China, das nicht zur OECD gehört, wo vorsichtige Zeichen einer Belebung erkennbar seien. Für die Eurozone wird ein Anstieg auf 95,0 von 93,5 Zählern ausgewiesen, für Deutschland auf 93,6 von 92,2 Punkten.

Brüssel schlägt schrittweise Öffnung der EU-Außengrenzen ab 1. Juli vor

Die EU-Kommission will die wegen der Corona-Pandemie verhängten Einreiseverbote für Bürger aus Drittstaaten um zwei Wochen bis zum 1. Juli verlängern. Ab dann empfehle die Behörde eine schrittweise Öffnung der Grenzen zu Nicht-EU-Ländern, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Mittwoch in Brüssel. Er verwies darauf, dass die Mitgliedstaaten derzeit dabei seien, zunächst die Grenzkontrollen wegen der Pandemie innerhalb Europas aufzuheben.

Regierung verlängert Reisewarnung für Nicht-EU-Länder bis Ende August

Die Bundesregierung verlängert die wegen der Corona-Pandemie erlassene Reisewarnung für mehr als 160 Länder außerhalb der EU bis Ende August. Das Kabinett beschloss dazu am Mittwoch ein entsprechendes Eckpunktepapier, das aber Ausnahmen zulässt. Für Ausnahmen müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein. Dazu gehören die Entwicklung der Infektionszahlen und die Leistungsfähigkeit des jeweiligen Gesundheitssystems.

Kabinett beschließt Absicherung der Reisekosten bei Insolvenzen

Das Bundeskabinett hat eine volle Absicherung für Reisekosten von Pauschalreisen für den Fall von Insolvenzen beschlossen. Das Eckpunktepapier zur Neuregelung der Insolvenzsicherung im Reiserecht regelt, dass bei einem Insolvenzfall Kunden eines Tourismuskonzerns ihre gesamten Kosten zurückerstattet bekommen. Haftungsbeschränkungen soll es nicht mehr geben. Die Regelungen sind eine Konsequenz aus der Pleite des britischen Tourismusunternehmens Thomas Cook.

Kabinett gibt grünes Licht für Wasserstoffstrategie

Das Bundeskabinett hat die Nationale Wasserstoffstrategie beschlossen. Damit sind die Koalitionsbeschlüsse umgesetzt, wonach der Hochlauf des gasförmigen Energieträgers mit 7 Milliarden Euro gefördert werden soll. 2 Milliarden sind für internationale Partnerschaften vorgesehen. Kern des Kabinettsentwurfs ist der Aufbau von fünf Gigawatt Elektrolyseleistung für grünen - also aus erneuerbaren Energien gewonnenen - Wasserstoff bis 2030. Weitere fünf Gigawatt sollen bis 2035, spätestens aber 2040 zugebaut werden.

EZB teilt bei 84-tägigem Dollar-Tender 480 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem wöchentlichen Dollar-Tender mit einer Laufzeit von 84 Tagen 480 Millionen US-Dollar an 8 Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten 5 Banken eine Summe von 495 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 0,33 (zuvor: 0,30) Prozent.

Eon gibt Startschuss für erstes Reallabor der Energiewende

Unter Leitung des Energieversorgers Eon SE ist das erste vom Bund geförderte "Reallabor der Energiewende" in die Umsetzung gegangen. Das sogenannte SmartQuart-Projekt will drei Orte in sich und miteinander vernetzen und weitgehend klimaneutral machen. In den Städten Essen und Bedburg in Nordrhein-Westfalen sowie Kaisersesch in Rheinland-Pfalz sollen bis Ende 2024 neue Lösungen für energieoptimierte Quartiere entwickelt werden, wie der Dax-Konzern mitteilte. Ziel sei es, den Einsatz fossiler Energieträger weitgehend überflüssig zu machen.

USA starten entscheidende Coronavirus-Impfstofftests im Sommer

Die US-Regierung wird einem führenden Impfstoffforscher zufolge ab Sommer für drei mögliche Coronavirus-Impfstoffe entscheidende experimentelle Studien finanzieren und durchführen. An diesen Phase-3-Studien sollen Zehntausende von Probanden an Dutzenden von Standorten in den USA teilnehmen, sagte John Mascola, Direktor des Impfstoff-Forschungszentrums am National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Die Phase-3-Studien seien die Endphase der Tests von Sicherheit und Wirksamkeit der Impfstoffe.

Schwedische Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen zu Mord an Palme ein

Mehr als 34 Jahre nach dem Mord an dem schwedischen Regierungschefs Olof Palme hat die Staatsanwaltschaft einen Hauptverdächtigen benannt und die Ermittlungen in den Fall eingestellt. Als mutmaßlicher Täter sei der Schwede Stig Engström ausgemacht worden, sagte am Mittwoch der leitende Staatsanwalt Krister Petersson. Da der von den Medien als "Skandia-Mann" bezeichnete Engström bereits tot ist, könne keine Anklage erhoben werden, erklärte Petersson.

