BERLIN (Dow Jones)--Deutsche Landwirte sollen auch bis Ende des Jahres weitere ausländische Erntehelfer einsetzen können, sofern Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus eingehalten werden, erklärte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am Mittwoch nach der Sitzung des Kabinetts.

Die Saisonkräfte sollen zusammen arbeiten und zusammen wohnen, um bei einem Infektionsausbruch die betroffenen Teams an Erntehelfern gezielt isolieren zu können.

Das Kabinett beschloss am Mittwoch auch, dass Saisonkräfte aus der Europäischen Union und den assoziierten Schengen-Staaten nicht nur per Flugzeug, sondern auch per Landweg nach Deutschland einreisen dürfen. Die Regelungen bleiben bis Ende des Jahres in Kraft, erklärte Klöckner.

Unterstützung von ausländischen Saisonkräften sei wichtig, da sich Nahrungsmittel nicht von selbst säten und ernteten, so die CDU-Politikerin. Deutschlands Selbstversorgungsgrad bei Obst und Gemüse liege lediglich bei unter 40 Prozent.

"Mit dem neuen Konzept schaffen wir langfristige Planungssicherheit für unsere Landwirte und eine gute Versorgung für unsere Verbraucher", so Klöckner. "Bis zum Jahresende können Landwirte zusätzliche Saisonarbeitskräfte aus dem Ausland beschäftigen."

Im April hatte Deutschland trotz der Corona-Pandemie die Einreise von je 40.000 Erntehelfern für die Monate April und Mai unter strengen Auflagen erlaubt. Diese Regelung wäre am Montag ausgelaufen.

