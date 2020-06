In den vergangenen Tagen haben bei Wirecard vor allem Meldungen über eine Strafanzeige der BaFin gegen die Mitglieder des Vorstands und die Reaktion des Unternehmens für Aufsehen gesorgt. Am Mittwoch gibt es zur Abwechslung aber wieder einmal News aus dem operativen Geschäft. Wirecard hat eine Zusammenarbeit mit dem Fintech-Unternehmen Stocard bekanntgegeben. Mit fünfzig Millionen Nutzern weltweit ist Stocard die führende europäische App für mobile Geldbörsen. In der gleichnamigen App können verschiedenste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...