Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -23,17 Prozent, der DAX bei -4,76 Prozent und der Dow Jones bei -4,44 Prozent. Morgen ist wieder einer jener Feiertage, an denen gehandelt wird: Fronleichnam. Der MSCI-Welt-Index befindet sich seit Monatsbeginn im überkauften Bereich. Der Relative-Stärke-Indikator des Index befindet sich auf dem höchsten Stand seit Jänner. Das mittlere Kurs-Gewinn-Verhältnis im MSCI - Index beträgt - bezogen auf die Gewinnprognosen für das nächste Jahr- mittlerweile 20 und ist damit so hoch wie seit 2002 nicht mehr. Während wie erwähnt Roadshow-Präsentationen von Uniqa und S Immo in Filmformat in Arbeit sind, gibt es Zuwachs im Videobereich ...

