Wien/Brunn am Gebirge (pts032/10.06.2020/14:00) - Aktueller Jahresbericht in deutscher und englischer Sprache bringt kompakten Überblick über die Aktivitäten der TÜV AUSTRIA Group im erfolgreichsten Jahr der Unternehmensgeschichte und daraus resultierende Weiterentwicklungen für 2020. Auf 116 Seiten bringt der aktuelle Jahresbericht Highlights der Unternehmensgruppe in Österreich und vielen Ländern der Welt und zeigt die Strahlkraft, Dynamik, Internationalität und hohe Akzeptanz der unabhängigen Expertise des TÜV AUSTRIA in den Bereichen Sicherheit, Qualität, Innovation und Umweltschutz. Er demonstriert aber auch, dass unternehmerischer Erfolg letztlich das Ergebnis einer Teamleistung ist. Eines Team-Spirit, der gesellschafts- und länderübergreifend neue Möglichkeiten für den TÜV AUSTRIA schafft. Der Annual Report zeigt zudem die eindrucksvollen Remote-Working-Leistungen der Unternehmensgruppe während des weltweiten Lockdown im Zuge der Corona-Pandemie. Die Lösungen des TÜV AUSTRIA schaffen immer Sicherheit und Mehrwert. Für Kunden und Partner, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (Ende) Aussender: TÜV AUSTRIA Group Ansprechpartner: PhDr. Andreas Wanda Tel.: +43 504540 E-Mail: andreas.wanda@tuv.at Website: tuvaustria.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200610032

