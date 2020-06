Der nächste Deal im Goldesektor: New Gold (TSX NGD) verkauft sein Goldprojekt Blackwater (in British Columbia) an Artemis Gold (TSXV ARTG / WKN A2PN6T) - für 190 Mio. CAD in bar. Darüber hinaus wird man einen "Stream" in Höhe von 8% des auf Blackwater produzierten Goldes erhalten. Der Prozentsatz sinkt auf 4%, sobald New Gold 280.000 Unzen Gold erhalten hat. Teil des Deals ist zudem, dass New Gold bis zu 9,9% der Artemis-Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...