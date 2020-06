Der Finanzinvestor Cerberus verliert die Geduld mit der Commerzbank. In einem Brief fordern die Amerikaner, die fünf Prozent an dem Geldhaus halten, einen Strategieschwenk und zwei Sitze im Aufsichtsrat. "Die prekäre Situation der Commerzbank erfordert jetzt schnelles und entschlossenes Handeln", hieß es in dem Schreiben, das Reuters am Mittwoch...

Den vollständigen Artikel lesen ...