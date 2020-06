Hertz (HTZ.US) meldete Ende Mai Konkurs an Der Aktienkurs des Unternehmens stieg in diesem Monat stark an Die meisten Schulden von Hertz sind mit Fahrzeugen gedeckt Es besteht eine geringe Chance, den Bankrott zu vermeiden Die Coronavirus-Pandemie schuf krisenähnliche Bedingungen auf den Weltmärkten, da viele Unternehmen entweder Konkurs angemeldet haben oder in Gefahr sind, in Konkurs zu gehen. Einige Investoren sehen in solchen Unternehmen eine Chance und beschließen, Aktien zu kaufen, selbst wenn das Unternehmen in Konkurs geht. Hertz ist ein perfektes Beispiel dafür, denn trotz der Beantragung des Insolvenzschutzes wurde die Aktie gestern im Vergleich zum Monatsanfang kurzzeitig um 500% höher gehandelt. Warum hat Hertz Konkurs angemeldet? Hertz (HTZ.US) ist eines der größten Autovermietungsunternehmen der Welt. Es bietet nicht nur Vermietungsdienste an beliebten Touristenorten an, sondern hat auch Niederlassungen an den belebtesten Flughäfen der Welt. Die Coronavirus-Pandemie hat den Tourismus sowie die Passagierflüge zum Erliegen gebracht. Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...