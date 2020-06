In den vergangenen Jahren wurde viel über das Potenzial der von China vorangetriebenen "Neuen Seidenstraße" geschrieben, durch die das Land seine internationalen Verflechtungen ausweiten will. Nun werden immer mehr Projekte davon realisiert - und bei einem mischt der Bonner Logistikriese Deutsche Post kräftig mit. So setzt die Tochter DHL nun zwei "Ganzzüge" für den Export nach China ein. Während eine Verbindung einmal wöchentlich zwischen von Neuss nach Xi'an verkehren soll (hierbei verringert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...