WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Inflation in den USA ist weiter auf dem Rückzug. Nach Angaben des Arbeitsministeriums vom Mittwoch lagen die Verbraucherpreise im Mai 0,1 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Im April hatte die Inflationsrate 0,3 Prozent betragen. Analysten hatten für Mai im Schnitt ebenfalls 0,3 Prozent erwartet.



Gebremst wurde der allgemeine Preisauftrieb durch Energie und Bekleidung. Vor allem Benzin war im Mai deutlich günstiger, was eine Folge niedriger Rohölnotierungen und einer wegen der Corona-Krise schwachen Benzinnachfrage sein dürfte. Teurer waren dagegen Lebensmittel. Auch dies dürfte mit der Corona-Pandemie zusammenhängen, da Nahrungsmittel in der Krise stark nachgefragt wurden und zudem Angebotsknappheiten wegen Grenzschließungen bestanden.



Ohne Energie und Lebensmittel stieg das Preisniveau im Jahresvergleich um 1,2 Prozent, während es im Monatsvergleich um 0,1 Prozent sank. Die Kerninflation liegt damit auf Jahressicht spürbar höher als die Gesamtinflation. Allerdings ist diese um volatile Komponenten bereinigte Rate in den vergangenen Monaten deutlich gefallen.



Die US-Notenbank strebt eine Inflation von zwei Prozent an, nimmt aber einen anderen Preisindex als Orientierungspunkt. Auch dieser liegt derzeit deutlich unter dem Zielwert der Fed./bgf/jsl/jha/

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de