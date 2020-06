(shareribs.com) London 10.06.2020 - Die Aktienmärkten zeigten sich auch am Dienstag leichter und haben damit zu einer Stabilisierung des Goldpreises beigetragen. Derweil gibt der US-Dollar weiter ab. Die Analysten von Goldman Sachs erwarten 1.800 USD in einem Jahr. Für den Goldpreis geht es am Mittwoch den dritten Tag in Folge aufwärts. Die Aktienmärkte bleiben weiterhin schwach, da sich die Investoren ...

