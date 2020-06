ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Inditex auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Sein Eindruck der vom Modekonzern beschlossenen Umstrukturierung sei, dass andere Branchenvertreter in dieser Richtung noch viel mehr machen müssten, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kein anderes Unternehmen habe seine Ladenimmobilien in einem solchen Tempo umstrukturiert. Die meisten müssten nun in einem zunehmend schwierigen Umfeld am Immobilienmarkt aufholen./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2020 / 12:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0148396007

