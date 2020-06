Mainz (ots) -Woche 25/20Samstag, 13.06.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:4.00 Der Rassist in unsModeration: Amiaz Habtu (vom 10.7.2014)5.10 Terra X-6.00 Faszination Erde - mit Dirk SteffensUSA - Wer beherrscht Amerika?(vom 8.3.2020)Deutschland 2020(Die Sendung "Der 6. Sinn der Tiere" entfällt.)Woche 26/20Samstag, 20.06.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:20.15 Die Wahrheit über Charlie (The Truth about Charlie)Regina Lambert Thandie NewtonCharlie Stephen DillaneJoshua Peters Mark WahlbergEmil Zadapec Ted LevineLewis Bartholomew Tim RobbinsRegie: Jonathan DemmeUSA 200221.50 Auf falscher Fährte(Reasonable Doubt)23.05 Sneakers - Die Lautlosen(Sneakers)1.00 Teufel in Blau(Devil in a Blue Dress)2.35 Die Akte Bellicher(Bellicher: Cel)4.00 Auf falscher Fährte(von 21.50 Uhr)5.20 Terra X-6.05 Die Macht der Jahreszeiten: Frühling & Sommer(vom 17.8.2013)Deutschland 2013(Der Spielfilm "Wie das Leben so spielt" entfällt.)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4619991