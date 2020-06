Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Bad Alexandersbad (pta036/10.06.2020/15:55) - Hiermit laden wir Sie zur neunzehnten ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am 21. Juli 2020, um 13.00 Uhr im HelfRecht-Unternehmerzentrum in Bad Alexandersbad ein.



Tagesordnung



1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2019, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats



2. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.



3. Verlustanzeige nach § 92 Abs. 1 AktG.



Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 hat ergeben, dass ein Verlust in Höhe von mehr als der Hälfte des Grundkapitals eingetreten ist (Stand 31.12.2019). Dies wurde bereits in der Hauptversammlung 2019 in Aussicht gestellt. Vor diesem Hintergrund zeigt der Vorstand dies gemäß § 92 Abs. 1 AktG. der Hauptversammlung hiermit erneut an.



Das bereits letztes Jahr beschlossene Neustrukturierungskonzept wurde zum Teil umgesetzt, zum anderen Teil ist es noch in der Umsetzung. Folgende Einzelmaßnahmen sind aktuell in der Umsetzung:



1. Die Umsätze im Bereich Planungstage und Trainings werden gesteigert durch verstärkte Investitionen im Web-Marketing.



2. Die Zusammenarbeit mit Partnern wird verstärkt ausgebaut, um neue Kundengruppen bzw. Märkte zu erschließen.



3. Die Produktwelt wird durch Produkterweiterungen und Produktweiterentwicklungen gestärkt, um den Umsatzrückgang abzufangen.



4. Das Dienstleistungsangebot wird optimiert, um den Umsatz zu erhöhen.



5. Die digitalen Angebote werden den Kundenansprüchen entsprechend optimiert, um Neukunden zu gewinnen.



Der Aufsichtsrat hat in der Aufsichtsratssitzung am 13.05.2020 beschlossen, dass er sich dem Vorschlag des Vorstandes anschließt.



4. Entlastung des Vorstands



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.



5. Entlastung des Aufsichtsrats



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.



6. Neuwahl eines der Aufsichtsratsmitglieder



Der Aufsichtsrat setzt sich nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.



Bis zur Hauptversammlung 2021 sind Aufsichtsräte:



Bernhard Helfrecht, Unternehmer, Waldershof, Prof. Dr. Ingo Striepling, Hochschulprofessor, Regensburg.



Der ebenfalls in 2016 als Aufsichtsrat gewählte Herr Hartwig Straub hat das Amt des Aufsichtsrates aus aktuellen gesundheitlichen Gründen mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung am 21.07.2020 vorzeitig niedergelegt, so dass für das dritte Aufsichtsratsmitglied eine Neuwahl durchzuführen ist.



Der Aufsichtsrat schlägt einstimmig vor, für den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen Herrn Straub



Horst-Otto Küspert, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Marktredwitz



als neues Aufsichtsratsmitglied zu wählen.



7. Neuwahl eines Ersatzmitglieds



Damit bei einem Ausfall eines Aufsichtsratsmitglieds der Aufsichtsrat bis zur nächsten Hauptversammlung weiterhin handlungsfähig bleibt, schlägt der Aufsichtsrat der Hauptversammlung einstimmig,



Sonnja Helfrecht-Riedel, selbstständige Atem-, Stimm- und Sprechtrainerin, wohnhaft in Wunsiedel,



als Ersatzmitglied des Aufsichtsrats vor, wie auch in §9 Absatz 4 des Gesellschaftsvertrags vorgesehen.



TEILNAHME



Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens drei Tage vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben und ihre Berechtigung zur Teilnahme und Abgabe des Stimmrechts nachweisen. Bei Namensaktien erfolgt der Nachweis durch die Eintragung im Aktienregister.



Auf die zu dem Zeitpunkt aktuell geltenden Hygienevorschriften wird verwiesen.



Bad Alexandersbad, 04.06.2020



Volkmar Helfrecht Vorstand



Aussender: HelfRecht Unternehmerische Planungsmethoden AG Adresse: Markgrafenstraße 32, 95680 Bad Alexandersbad Land: Deutschland Ansprechpartner: HelfRecht Unternehmerische Planungsmethoden AG E-Mail: info@helfrecht.de Website: www.helfrecht.de



