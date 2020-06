BERLIN (Dow Jones)--Deutschland hat seine langjährigen europäischen Spitzenpositionen bei den Investitionen in Erneuerbare Energien abgegeben. Im vergangenen Jahr sanken die Ökostrom-Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent auf 4,4 Milliarden US-Dollar (3,9 Milliarden Euro), wie aus dem Report "Global Trends in Renewable Energy Investment 2020" hervorgeht. Damit landete das Land hinter Spanien, den Niederlanden und Großbritannien nur noch auf Platz vier in Europa. 2017 war die Bundesrepublik mit 10,4 Milliarden Euro noch die Nummer eins.

Im vergangenen Jahrzehnt lagen die deutschen Erneuerbaren-Investitionen von 184,4 Milliarden US-Dollar im weltweiten Vergleich sogar direkt hinter China, den USA und Japan, heißt es in dem Report der Frankfurt School of Finance & Management, den das UN-Umweltprogramm und das Bundesumweltministerium gefördert haben. Der Einbruch in Deutschland erklärt sich demnach vor allem mit dem stockenden Ausbau der Windkraft (1 Milliarde US-Dollar), während die Solarkraft um 500 Millionen auf 3,4 Milliarden Dollar zulegte.

Weltweiter Ökostrom-Rekord trotz stagnierender Investitionen

Weltweit steigerten sich die Ökostrom-Kapazitäten um 12 Prozent auf ein Rekordhoch von 184 Gigawatt, vor allem dank des Solar-Booms. Dabei stufen die Autoren Wasserkraft - deren Umweltauswirkungen teils kritisch diskutiert werden - nicht als Erneuerbaren-Quelle ein und klammerten diese in den Berechnungen aus.

Trotz des Rekords blieben die Investitionen nahezu stabil und wuchsen im Vergleich zum Vorjahr nur um 1 Prozent auf 282,2 Milliarden US-Dollar. Der Ausbauschub lässt sich also auch mit immer günstigeren Technologien erklären: Die Kosten für Photovoltaikanlagen sanken im vergangenen Jahrzehnt um 83 Prozent, die für Windenergie an Land und auf See um 49 beziehungsweise um 51 Prozent. Im fünften Jahr in Folge werden über die Hälfte aller Ökostrom-Investitionen in Schwellen- und Entwicklungsländern getätigt.

"Das zeigt, dass solche Investitionen attraktiver werden", sagte Studienautor Ulf Moslener von der Frankfurt School. Allerdings habe die Corona-Krise die Entscheidungen für Investitionen in Erneuerbare Energien verlangsamt. Zudem sind Öl, Kohle und Gas noch immer enorm verbreitet - Wind, Sonne, Geothermie und Biomasse decken erst 13,4 Prozent des weltweiten Strombedarfs.

Weltweite Ausbau-Zusagen nicht ausreichend

Auch sind laut dem Report die weltweiten Zusagen für den Ökostromausbau nicht ambitioniert genug. Regierungen und Unternehmen wollen bis 2030 eine Billion US-Dollar zusätzlich investieren, um 826 Gigawatt zusätzliche Kapazität zu schaffen. Das ist deutlich weniger als das, was im vergangenen Jahrzehnt für die Erneuerbaren ausgegeben wurde: 2,7 Billionen Dollar.

Würde dieses Volumen nun auch in der kommenden Dekade investiert, gäbe es gute Chancen, die Erderwärmung gemäß dem Pariser Klimaabkommen auf unter zwei Grad zu begrenzen, erklärte Moslener. "Die Kostenstruktur geht in die richtige Richtung." Der Finanzexperte fordert daher, Konjunkturpakete zur Überwindung der Corona-Krise auch auf die Erneuerbaren auszurichten: "Die richtigen Weichen müssen genau jetzt gestellt werden, um die Wirtschaft nachhaltig aufzustellen und gleichzeitig die Klimaziele zu fördern." Andernfalls würde der Spielraum für neue Zukunftsinvestitionen "dramatisch reduziert".

