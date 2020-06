Ab September will VW die ersten Exemplare seines vollvernetzen Stromers ID 3 ausliefern. Auf einige angekündigte Funktionen müssen Kunden aber noch etwas länger warten - genau wie auf die günstigeren Basismodelle. Wie VW am Mittwoch angekündigt hat, wird das erste vollvernetzte Elektroauto VW ID 3 Anfang September auf den Markt kommen. Laut dem Wolfsburger Autoriesen ist der Marktstart im Laufe der 37. Kalenderwoche, also zwischen dem 7. und 13. September, in den meisten Ländern Europas geplant. VW ID 3: Zum Start nicht mit vollem Funktionsumfang VW ID 3. (Bild: VW) Aufgrund von Verzögerungen in der ...

