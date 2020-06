Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) erwartet durch die Maßnahmen des geplanten Konjunkturpakets auch einen Schub für den Klimaschutz. "Es wird eine neue Dynamik für die Energiewende geben", sagte Schulze bei einer Onlinekonferenz der SPD-Bundestagsfraktion. "Wir stabilisieren die Energiepreise für Verbraucherinnen und Verbraucher, aber natürlich auch für die Wirtschaft", erklärte sie.

Neben den viel diskutierten Maßnahmen wie der Mehrwertsteuersenkung seien "eine ganze Reihe von Investitionen in die Zukunft" vorgesehen, so eine noch größere Unterstützung des Öffentlichen Personennahverkehrs und der Schiene sowie eine massive Förderung der Elektromobilität. Schulze verwies auch auf die neue Wasserstoffstrategie der Regierung und mehr Mittel für die energetische Gebäudesanierung. "Was wir insgesamt zusammenhaben, das ist das größte Paket, das für den Klimaschutz jemals in Deutschland geschnürt wurde."

June 10, 2020

